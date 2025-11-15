Contes et récits- Les premières larmes du monde Salle des Voconces Luc-en-Diois

Contes et récits- Les premières larmes du monde

Salle des Voconces Place du Champs de Foire Luc-en-Diois Drôme

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Par Aïni Iften, à partir de 12 ans. Proposé par la bibliothèque de Luc-en-Diois. Dans le cadre de Lignes en Scène, le festival des bibliothèques drômoises.

Salle des Voconces Place du Champs de Foire Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 56 47 66 biblilucendiois@outlook.fr

English :

By Aïni Iften, ages 12 and up. Presented by the Luc-en-Diois library. As part of Lignes en Scène, the Drôme library festival.

German :

Von Aïni Iften, ab 12 Jahren. Angeboten von der Bibliothek von Luc-en-Diois. Im Rahmen von Lignes en Scène, dem Festival der Bibliotheken des Departements Drôme.

Italiano :

Di Aïni Iften, dai 12 anni in su. Presentato dalla biblioteca Luc-en-Diois. Nell’ambito di Lignes en Scène, il festival delle biblioteche della Drôme.

Espanol :

Por Aïni Iften, a partir de 12 años. Presentado por la biblioteca de Luc-en-Diois. En el marco de Lignes en Scène, festival de bibliotecas de Drôme.

