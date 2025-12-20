CONTES ET RENCONTRES TUES MAIS TÊTUES RÉCITS DE CELLES QUI ONT OSÉ Brenoux

CONTES ET RENCONTRES TUES MAIS TÊTUES

Grandes absentes de nos livres d’histoires… nombreuses sont les femmes aux parcours exceptionnels et pourtant inconnues oubliées, effacées, invisibilisées, comme si elles n’avaient jamais existé !

Tout public dès 12 ans

Salle des fêtes de Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie

English :

The great absentees from our history books? there are many women with exceptional careers who are nonetheless unknown: forgotten, erased, invisibilized, as if they had never existed!

Ages 12 and up

