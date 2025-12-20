CONTES ET RENCONTRES TUES MAIS TÊTUES RÉCITS DE CELLES QUI ONT OSÉ Brenoux

CONTES ET RENCONTRES TUES MAIS TÊTUES RÉCITS DE CELLES QUI ONT OSÉ

CONTES ET RENCONTRES TUES MAIS TÊTUES RÉCITS DE CELLES QUI ONT OSÉ Brenoux vendredi 20 février 2026.

CONTES ET RENCONTRES TUES MAIS TÊTUES

Salle des fêtes de Langlade Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20

Grandes absentes de nos livres d’histoires… nombreuses sont les femmes aux parcours exceptionnels et pourtant inconnues oubliées, effacées, invisibilisées, comme si elles n’avaient jamais existé !
Tout public dès 12 ans
Grandes absentes de nos livres d’histoires… nombreuses sont les femmes aux parcours exceptionnels et pourtant inconnues oubliées, effacées, invisibilisées, comme si elles n’avaient jamais existé !
Tout public dès 12 ans   .

Salle des fêtes de Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 70 04 69 37  foyer.rural.brenoux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The great absentees from our history books? there are many women with exceptional careers who are nonetheless unknown: forgotten, erased, invisibilized, as if they had never existed!
Ages 12 and up

L’événement CONTES ET RENCONTRES TUES MAIS TÊTUES Brenoux a été mis à jour le 2026-01-19 par 48-OT Mont Lozere