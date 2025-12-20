CONTES ET RENCONTRES TUES MAIS TÊTUES RÉCITS DE CELLES QUI ONT OSÉ Brenoux
CONTES ET RENCONTRES TUES MAIS TÊTUES
Salle des fêtes de Langlade Brenoux Lozère
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Grandes absentes de nos livres d’histoires… nombreuses sont les femmes aux parcours exceptionnels et pourtant inconnues oubliées, effacées, invisibilisées, comme si elles n’avaient jamais existé !
Tout public dès 12 ans
Salle des fêtes de Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 70 04 69 37 foyer.rural.brenoux@gmail.com
English :
The great absentees from our history books? there are many women with exceptional careers who are nonetheless unknown: forgotten, erased, invisibilized, as if they had never existed!
Ages 12 and up
