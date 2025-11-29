Contes Féeries et Magie de l’hiver Bibliothèque de Laives Laives
Contes Féeries et Magie de l’hiver Bibliothèque de Laives Laives vendredi 19 décembre 2025.
Contes Féeries et Magie de l’hiver
Bibliothèque de Laives 16 Rue du Centre Laives Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Par les conteuses du Fil d’Ariane
Pour qui ?
Adultes et enfants à partir de 8ans
Participation au chapeau
Une veillée qui réchauffera petits et grands
Réservations fortement conseillées .
Bibliothèque de Laives 16 Rue du Centre Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bibliothequelaives@free.fr
English : Contes Féeries et Magie de l’hiver
L’événement Contes Féeries et Magie de l’hiver Laives a été mis à jour le 2025-11-19 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne