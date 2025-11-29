Contes Féeries et Magie de l’hiver Bibliothèque de Laives Laives

Contes Féeries et Magie de l’hiver

Bibliothèque de Laives 16 Rue du Centre Laives Saône-et-Loire

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Par les conteuses du Fil d’Ariane

Pour qui ?

Adultes et enfants à partir de 8ans

Participation au chapeau

Une veillée qui réchauffera petits et grands

Réservations fortement conseillées .

bibliothequelaives@free.fr

