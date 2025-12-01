Contes Flocons et Fourrures par Frédérique Lanaure Médiathèque Alexandre Vialatte Ambert

Contes Flocons et Fourrures par Frédérique Lanaure

Médiathèque Alexandre Vialatte 7 rue Blaise Pascal Ambert Puy-de-Dôme

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Au cœur de l’hiver, venez déguster quelques contes givrés pour se réchauffer ensemble ! Où il sera question d’une ourse filant sur la glace, d’une petite grand-mère bien tranchante, d’amitiés abracadabrantes et de sorcières des neiges…

English :

In the heart of winter, come and enjoy some frosty tales to warm up together! We’ll be talking about a bear racing across the ice, a sharp little grandmother, crazy friendships and snow witches…

German :

Inmitten des Winters können Sie hier ein paar frostige Märchen genießen, um sich gemeinsam aufzuwärmen! Es geht um eine Bärin, die über das Eis flitzt, eine kleine, scharfe Großmutter, abstruse Freundschaften und Schneehexen…

Italiano :

Nel cuore dell’inverno, venite a godervi alcune storie gelide che vi riscalderanno! Parleremo di un orso che sguscia sul ghiaccio, di una nonnina acuta, di amicizie folli e di streghe della neve…

Espanol :

En pleno invierno, ven a disfrutar de unos cuentos helados para entrar en calor Hablaremos de un oso que corretea por el hielo, de una abuelita avispada, de amistades locas y de brujas de las nieves…

