Contes Frimas et Frissons dans les médiathèques place du 19 mars Cubjac-Auvézère-Val d’Ans

Contes Frimas et Frissons dans les médiathèques place du 19 mars Cubjac-Auvézère-Val d’Ans vendredi 31 octobre 2025.

Contes Frimas et Frissons dans les médiathèques

place du 19 mars Médiathèque intercommunale Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Le réseau des médiathèques vous invite à venir trembler de peur durant la journée du 31 octobre avec Frimas et Frissons, contes à faire peur mais pas trop, par la Cie Tortilla.

Au plaisir de vous accueillir, avec vos plus beaux déguisements !

Réservation au 05 53 52 65 65.

Le réseau des médiathèques vous invite à venir trembler de peur durant la journée du 31 octobre avec Frimas et Frissons, contes à faire peur mais pas trop, par la Cie Tortilla.

Au plaisir de vous accueillir, avec vos plus beaux déguisements !

Réservation au 05 53 52 65 65. .

place du 19 mars Médiathèque intercommunale Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 14 42 mediatheques@ccilap.fr

English : Contes Frimas et Frissons dans les médiathèques

The mediatheque network invites you to come and shake with fear on October 31 with Frimas et Frissons, tales to scare but not too much, by Cie Tortilla.

We look forward to welcoming you in your best disguise!

Reservations on 05 53 52 65 65.

German : Contes Frimas et Frissons dans les médiathèques

Das Netzwerk der Mediatheken lädt Sie ein, am 31. Oktober vor Angst zu zittern, mit Frimas et Frissons, Märchen zum Fürchten, aber nicht zu viel, von der Cie Tortilla.

Wir freuen uns darauf, Sie mit Ihren schönsten Verkleidungen begrüßen zu dürfen!

Reservierung unter 05 53 52 65 65.

Italiano :

La rete delle mediateche vi invita a venire a spaventarvi a morte il 31 ottobre con Frimas et Frissons, racconti per spaventarvi ma non troppo, a cura di Cie Tortilla.

Vi aspettiamo con il vostro travestimento migliore!

Prenotate al numero 05 53 52 65 65.

Espanol : Contes Frimas et Frissons dans les médiathèques

La red de mediatecas le invita a pasar miedo el 31 de octubre con Frimas et Frissons, cuentos para asustar pero no demasiado, de Cie Tortilla.

Le esperamos con su mejor disfraz

Reserva en el 05 53 52 65 65.

L’événement Contes Frimas et Frissons dans les médiathèques Cubjac-Auvézère-Val d’Ans a été mis à jour le 2025-10-17 par Isle-Auvézère