Contes Frimas et Frissons dans les médiathèques Médiathèque intercommunale Lanouaille

Le réseau des médiathèques vous invite à venir trembler de peur durant la journée du 31 octobre avec Frimas et Frissons, contes à faire peur mais pas trop, par la Cie Tortilla.

Au plaisir de vous accueillir, avec vos plus beaux déguisements !

Réservation au 05 53 52 65 65.

Médiathèque intercommunale 8 Rue du Limousin Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 54 77 mediatheques@ccilap.fr

English : Contes Frimas et Frissons dans les médiathèques

– Monstres et Merveilles tale by Monia Lyorit (ages 6 and up):

At 10 am at the Cherveix Cubas media library.

At 3.30pm at the Payzac multimedia library.

– Scary tales by the Biblioconte association at 6pm at the Lanouaille media library

We look forward to welcoming you in your best disguise!

German : Contes Frimas et Frissons dans les médiathèques

Das Netzwerk der Mediatheken lädt Sie ein, am 31. Oktober vor Angst zu zittern, mit Frimas et Frissons, Märchen zum Fürchten, aber nicht zu viel, von der Cie Tortilla.

Wir freuen uns darauf, Sie mit Ihren schönsten Verkleidungen begrüßen zu dürfen!

Reservierung unter 05 53 52 65 65.

Italiano :

La rete delle mediateche vi invita a venire a spaventarvi a morte il 31 ottobre con Frimas et Frissons, racconti per spaventarvi ma non troppo, a cura di Cie Tortilla.

Vi aspettiamo con il vostro travestimento migliore!

Prenotate al numero 05 53 52 65 65.

Espanol : Contes Frimas et Frissons dans les médiathèques

– Cuentacuentos Monstres et Merveilles de Monia Lyorit (a partir de 6 años):

A las 10 h en la mediateca Cherveix Cubas.

A las 15.30 h en la mediateca Payzac.

– Cuentos de miedo de la asociación Biblioconte a las 18 h en la mediateca de Lanouaille

Le esperamos con su mejor disfraz

