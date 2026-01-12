Contes Gascons Salle des fêtes Bidache

Contes Gascons

Salle des fêtes 25 rue des jardins Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Après 2 semaines d’ateliers, les collégiens et les enfants du primaire de Bidache sont heureux de vous présenter leur spectacle autour du conte de JF Bladé, l’Homme Vert L’Òmi Verd.

Avec l’aide de Margot Perriot, Frédéric Cavallin et Laurent Avizou.

Cette représentation s’inclus au projet Grandir avec la Culture, soutenu par le Conseil départemental 64 et la Communauté d’Agglo Pays Basque. .

Salle des fêtes 25 rue des jardins Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Contes Gascons

L’événement Contes Gascons Bidache a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Pays Basque