Contes girafons Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Contes girafons Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 4 octobre 2025.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles (1 seul adulte accompagnateur par enfant)

Les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums, chansons et jeux de doigts.

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T13:30:59+02:00

fin : 2025-10-04T14:00:59+02:00

Date(s) : 2025-10-04T10:30:00+02:00_2025-10-04T11:00:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

+33145895547