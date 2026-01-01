Contes girafons Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Pour les enfants de 0 à 3 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles (1 seul adulte accompagnateur par enfant)

Les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums, chansons et jeux de doigts.

Le samedi 31 janvier 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T11:30:59+01:00

fin : 2026-01-31T12:00:59+01:00

Date(s) : 2026-01-31T10:30:00+02:00_2026-01-31T11:00:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

+33145895547



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva et trouvez le meilleur itinéraire

