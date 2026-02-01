Contes givrés pour petites oreilles à réchauffer par la Cie En faim de contes Rouen

Contes givrés pour petites oreilles à réchauffer par la Cie En faim de contes

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

2026-02-27

Embarquez pour un voyage au pays des contes givrés aux côtés d’une conteuse et de son kamishibaï, un petit théâtre d’images japonais qui ouvrira ses portes sur un monde de charme. Laissez-vous bercer par le bruit des cloches, le souffle du vent et l’ambiance musicale pour vous réchauffer le cœur et vivre la joie et la magie de l’hiver. Un rendez-vous fantastique pour toute la famille !

Première session 14h30 Jeune public (3 ans et plus) Durée 45min Deuxième session 16h30 Tout petits (entre 0 et 3 ans) Durée 30min Sur réservation | Familles & enfants .

