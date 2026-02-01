Contes givrés pour petites oreilles à réchauffer par la Cie En faim de contes Historial Jeanne d’Arc Rouen

Contes givrés pour petites oreilles à réchauffer par la Cie En faim de contes

Laissez-vous bercer par le bruit des cloches, le souffle du vent et l’ambiance musicale pour vous réchauffer le cœur et vivre la joie et la magie de l’hiver. Embarquez pour un voyage au pays des contes givrés. Un rendez-vous fantastique pour toute la famille !

Samedi 28 février à 14h30 | Sur réservation | Familles & enfants

Première session 14h30 Jeune public (3 ans et plus) Durée 45min

Deuxième session 16h30 Tout petits (entre 0 et 3 ans) Durée 30min .

