Contes & Histoires – Atelier d’écriture créative à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris

Présentation de l’atelier

Et si une œuvre d’art devenait le point de départ de votre propre fiction ? Sous la voûte monumentale de l’Arc de triomphe, venez vivre une expérience d’écriture pas comme les autres. En compagnie d’une médiatrice passionnée, partez à la découverte de L’Apothéose de Victor Hugo, peinture signée Dubufe. Laissez-vous porter par les personnages, les symboles, les sensations… et transformez vos impressions en récits. Pas besoin d’être un écrivain chevronné : ici, l’imagination est reine et chaque voix compte.

Après un temps d’observation et de discussion, vous plongerez dans l’écriture d’un court texte personnel, libre et inspiré avec l’autrice et artiste Laurence Verdier.

L’atelier se terminera par une lecture partagée pour faire résonner vos mots dans ce lieu chargé d’histoire.

Avec Laurence Verdier

Contes & Histoires

Quand les pierres parlent, les récits s’animent ! Contes envoûtants, fictions inspirées et visites féeriques viennent réveiller l’Arc de triomphe comme vous ne l’avez jamais vu. Laissez vous embarquer dans une programmation mêlant art, légendes et création à l’occasion de l’événement Contes & Histoires à l’Arc de triomphe. Un programme à vivre en famille du 20 décembre 2025 au 3 janvier 2026.

À savoir avant votre visite

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite

Uniquement en français

Point de rendez-vous dans le tunnel, au niveau des bancs en pierre

Dans le cadre de Contes & Histoires, partagez en famille ou entre adultes un moment d’écriture inspirant avec l’autrice et artiste Laurence Verdier.

Le samedi 03 janvier 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit sous condition

Adulte accompagnant : 16 euros

Gratuit – 18 ans, – 25 ans EU, personne en situation de handicap, autres gratuités (présentation d’un justificatif).

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Date(s) : 2026-01-03T14:30:00+02:00_2026-01-03T17:30:00+02:00

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis

https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/contes-histoires2/contes-histoires-atelier-d-ecriture-creative-des-14-ans