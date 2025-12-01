Contes & Histoires – Visite en famille à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris
Présentation
Et si nous écoutions ensemble une nouvelle histoire, qui commencerait par Il était une fois… l’Arc de triomphe !
Rentrez dans les aventures du monument au cours de cette visite théâtralisée où les petits et les grands sont invités à participer.
Contes & Histoires
Quand les pierres parlent, les récits s’animent ! Contes envoûtants, fictions inspirées et visites féeriques viennent réveiller l’Arc de triomphe comme vous ne l’avez jamais vu. Laissez vous embarquer dans une programmation mêlant art, légendes et création à l’occasion de l’événement Contes & Histoires à l’Arc de triomphe. Un programme à vivre en famille du 20 décembre 2025 au 3 janvier 2026.
À savoir avant votre visite
- Visite accessible aux personnes à mobilité réduite
- Uniquement en français
- Point de rendez-vous dans le tunnel, au niveau des bancs en pierre
Dans le cadre de Contes & Histoires, prenez part à une visite en famille participative et théâtralisée, ponctuée de contes, d’ombres chinoises et de dessins.
Le samedi 27 décembre 2025
de 14h00 à 15h30
Le samedi 20 décembre 2025
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition
Adulte accompagnant : 16 euros
Gratuit – 18 ans, – 25 ans EU, personne en situation de handicap, autres gratuités (présentation d’un justificatif).
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis
