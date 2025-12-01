Contes hiver Fred Handy Médiathèque de Laruns Laruns

Médiathèque de Laruns 18 rue Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

A partir de 3 ans. On se raconte quelques histoires samedi ? Que’ns contam quauques istuèras dissabte ? Fred Handy sera présent pour notre plus grand plaisir afin de partager des contes en gascon et en français, pour petites et grandes oreilles… Noël approche à grands pas… La magie de fin d’année s’installe peu à peu dans le réseau BibliOssau ! Contes, décorations scintillantes et spectacles viendront égayer petits et grands. Venez partager l’esprit de Noël en famille autour d’animations pleines de douceur ! Réservation conseillée auprès de l’Office de tourisme. .

Médiathèque de Laruns 18 rue Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr

