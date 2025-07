Contes hors les murs. Loriol-sur-Drôme

Contes hors les murs. Loriol-sur-Drôme mercredi 9 juillet 2025.

Contes hors les murs.

impasse du Parc Gaillard Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-09

Vous les avez adoré les années précédentes, la Médiathèque de Loriol-sur-Drôme est de retour avec ses fameux contes Hors les Murs ! Après le thème de la jungle, le dragon et les fées, le service communication voulait des licornes!

.

impasse du Parc Gaillard Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 08 71 mediatheque@loriol.com

English :

The Médiathèque de Loriol-sur-Drôme is back with its famous Hors les Murs tales! After the theme of the jungle, the dragon and the fairies, the communications department wanted unicorns!

German :

Die Mediathek von Loriol-sur-Drôme ist wieder mit ihren berühmten Märchen außerhalb der Mauern vertreten! Nach dem Thema Dschungel, Drachen und Feen wollte die Kommunikationsabteilung Einhörner!

Italiano :

Se li avete amati negli anni precedenti, la biblioteca multimediale di Loriol-sur-Drôme torna con i suoi famosi racconti Hors les Murs! Dopo il tema della giungla, del drago e delle fate, il dipartimento di comunicazione ha voluto gli unicorni!

Espanol :

La biblioteca multimedia de Loriol-sur-Drôme ha vuelto con sus famosos cuentos Hors les Murs Después del tema de la selva, el dragón y las hadas, ¡el departamento de comunicación ha querido unicornios!

L’événement Contes hors les murs. Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme