Contes insensés la balade du 30 février au bord du Trieux Guingamp

Contes insensés la balade du 30 février au bord du Trieux

Venelle de l’Enfer Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-02 14:30:00

fin : 2026-03-02 16:00:00

2026-03-02

Rdv le lundi 30 février à la Venelle de l’Enfer à Guingamp, pour le départ d’une curieuse balade contée. 3km au bord du Trieux et dans le centre historique de la ville, aux cotés d’Ewen Rabier, guide des Chemins du Trégor. Rien qu’à voir la date, on comprend que quelque chose cloche ding dong, voici les Contes Insensés ! Inscription obligatoire. .

Venelle de l’Enfer Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

