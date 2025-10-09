Contes intergénérationnels Mairie du 19e arrondissement – salle du Conseil Paris

Contes intergénérationnels Mairie du 19e arrondissement – salle du Conseil Paris jeudi 9 octobre 2025.

Des histoires à partager, des souvenirs à créer

Le lundi 7 octobre 2025, de 9h30 à 10h45, une séance se tiendra à la mairie du 19ᵉ arrondissement, en salle du Conseil.

Ouvert à tous, petits et grands, cet atelier est conçu pour favoriser les échanges et la transmission à travers la magie des contes. Un moment chaleureux et convivial, où chacun peut apporter sa voix, son écoute et son imagination.

L’Académie de Paris, en partenariat avec le Lions Club et l’association Ensemble Demain, vous invite à un atelier de contes intergénérationnels. Une belle occasion de créer du lien entre les générations, autour d’histoires qui font rêver, réfléchir et voyager.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 09h30 à 10h45

gratuit

Sur inscription : Carole.Gadet@ac-paris.fr

Nombre de places limité à 50 personnes

Public adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T12:30:00+02:00

fin : 2025-10-09T13:45:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T09:30:00+02:00_2025-10-09T10:45:00+02:00

Mairie du 19e arrondissement – salle du Conseil 5-7, place Armand Carrel, Paris 19e 75019 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris