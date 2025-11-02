Contes ! « J’aime pas que tu seras mort » Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes

Contes ! « J’aime pas que tu seras mort » Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes dimanche 2 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-02 16:00 –

Gratuit : oui entrée libre et gratuite Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Nouveau spectacle en création avec la Cie La Lune RousseAnne-Gaël Gauducheau propose un voyage doux, drôle et émouvant, entre contes, récits et chansons, pour aborder avec les enfants les grandes questions qui les traversent et les font vibrer !Horaire : 16h || Durée : 35 min || À partir de 4 ans || Ouverture des portes 15h45? 16h45 : le goûter !

Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Dervallières – Zola Nantes 44000