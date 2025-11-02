Contes ! « J’aime pas que tu seras mort » Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes
Contes ! « J’aime pas que tu seras mort » Dimanche 2 novembre, 16h00 Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Loire-Atlantique
entrée libre et gratuite
Début : 2025-11-02T16:00:00 – 2025-11-02T18:00:00
Nouveau spectacle en création avec la Cie La Lune Rousse
Anne-Gaël Gauducheau propose un voyage doux, drôle et émouvant, entre contes, récits et chansons, pour aborder avec les enfants les grandes questions qui les traversent et les font vibrer !
Horaire : 16h || Durée : 35 min || À partir de 4 ans || Ouverture des portes 15h45
→ 16h45 : le goûter !
Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière 120 bd de la Solidarité Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire
Anne-Gaël propose un voyage drôle et émouvant, entre contes, récits et chansons, pour aborder avec les enfants les grandes questions qui les traversent et les font vibrer ! 4 ans & + | entrée libre