Contes japonais et kamishibaï Médiathèque Jacques Ellul Pessac

Contes japonais et kamishibaï Samedi 4 octobre, 19h30, 20h15, 21h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Début : 2025-10-04T19:30 – 2025-10-04T20:00

Fin : 2025-10-04T21:00 – 2025-10-04T21:30

Contes et légendes du Japon

Plongez dans l’univers fascinant du Japon à travers des récits empreints de sagesse, de mystère et de poésie. Découvrez des légendes traditionnelles, des histoires de samouraïs, de créatures fantastiques et de héros courageux, qui éveilleront l’imaginaire des petits et des grands.

Un moment magique pour voyager au cœur d’une culture riche et partager la beauté des contes japonais, entre émotion, suspense et émerveillement.

Médiathèque Jacques Ellul 21 Rue de Camponac, 33600 Pessac, France Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557936710 http://mediatheque.mairie-pessac.fr/

