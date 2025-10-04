Contes Kamishibaï et livres animés Médiathèque municipale de Basse-Pointe Basse-Pointe

Contes Kamishibaï et livres animés Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque municipale de Basse-Pointe Martinique

Public : petite enfance, Nombre de places limitées, Au moins un parent ou un adulte accompagnateur obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30 – 2025-10-04T17:30

Fin : 2025-10-04T16:30 – 2025-10-04T17:30

Lecture de contes Kamishibaï et livres animés pour les tout-petits : les plus jeunes pourront découvrir des histoires fascinantes grâce à ces supports ludiques et interactifs.

Accompagnés par la voix d’un lecteur, ils seront plongés dans des univers imaginaires où les images et les mots prennent vie, stimulant leur curiosité, leur imagination et le plaisir de la lecture dès le plus jeune âge.

Médiathèque municipale de Basse-Pointe 11 rue du docteur Morestin Basse-Pointe 97218 Martinique Martinique +596596785396

