Contes La mouche du samedi soir Médiathèque Les Ailes du Temps Morlaix

Contes La mouche du samedi soir

Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:15:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Saviez-vous que les mouches font la fête le samedi soir ? Si l’une d’entre elles se pose sur votre nez, c’est pour vous convaincre de l’accompagner ! Elle vous racontera des histoires de fête, d’amitié, de gavotte et de gâteau toboggan. Au final, vous n’aurez plus qu’une seule envie vous amuser avec votre nouvelle amie.

Un spectacle qui lie contes traditionnels, musique et bonne humeur. Raconté et accompagné au clavier par Sébastien Tenenbaum. À partir de 4 ans.

Réservation obligatoire .

Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Contes La mouche du samedi soir Morlaix a été mis à jour le 2025-11-14 par OT BAIE DE MORLAIX