Informations pratiques

Longué-Jumelles

Contes – Lecture de contes

39 rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:30:00

fin : 2026-12-09 11:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-12-09 2027-01-13 2027-04-07

Le plaisir d’écouter des histoires, des contes, des comptines et de découvrir des jeux de doigts sera au cœur de ce moment de partage entre parents et enfants.

Ces instants de lecture, chaleureux et interactifs, invitent petits et grands à se plonger ensemble dans l’univers merveilleux de l’imaginaire. Après chaque lecture, un atelier d’arts plastiques en lien avec les histoires contées permettra de prolonger l’expérience de manière ludique et créative. Une belle occasion de s’évader, de créer et de renforcer les liens familiaux autour de la magie des mots et des images.

Animation proposée par Patricia Bédard, de l’association “Imagin’ étouchatou”.

PRECISIONS HORAIRES :

Mercredi 21 octobre 2026 de 10h30 à 11h30.

Mercredi 9 décembre 2026 de 10h30 à 11h30.

Mercredi 13 janvier 2027 de 10h30 à 11h30.

Mercredi 7 avril 2027 de 10h30 à 11h30. .

39 rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The joy of listening to stories, fairy tales, and nursery rhymes—and discovering finger plays—will be at the heart of this special time shared between parents and children.

L’événement Contes – Lecture de contes Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME