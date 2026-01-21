Contes & légendes d’Europe
Contes & légendes d’Europe samedi 7 février 2026.
De la Castille
ensoleillée aux neiges norvégiennes, des châteaux de Roumanie aux forêts de
Pologne, parcourez l’Europe à travers les illustrations du magazine Baïka. Une belle occasion pour tisser
des liens avec d’autres cultures et enrichir sa vision du monde.! Dans l’Éphémère Galerie de Comptoir des Voyages,
rue Saint-Victor à Paris, découvrez en famille mythes et légendes venus de
tout le continent.
Baïka est un magazine
trimestriel pour les enfants de 8 à 12 ans sur le voyage, les pays du
monde et la diversité culturelle. Dans chaque numéro, un enfant partage
avec vous la richesse de la culture de son pays. Partez à la rencontre de
sa culture à travers la mythologie, la gastronomie, les langues, la
géographie, les arts, la science, l’environnement.
La journée d’inauguration le samedi 7 février sera ponctuée
de moments privilégiés : des lectures de contes à la demande des enfants
et un goûter de 16h à 18h.
Pendant cette exposition, les magazines Baïka sur l’ensemble
des continents seront consultables et également disponibles à la vente.
Nous vous
accueillons à l’Éphémère Galerie au 12 rue Saint-Victor, Paris 5ème, aux horaires suivants :
Samedi 7 et 14 février : 10h – 18h30
Mercredi 11 février : 10h – 18h30
Jeudi 12 & vendredi 13 février : 14h – 18h30
Fermé le
dimanche
Pensée pour les enfants, l’exposition Contes et légendes d’Europe invite petits et grands à un voyage au cœur de l’imaginaire européen.
Le samedi 14 février 2026
de 10h00 à 18h30
Du jeudi 12 février 2026 au vendredi 13 février 2026 :
jeudi, vendredi
de 14h00 à 18h30
Le samedi 07 février 2026
de à
Fermé du dimanche 08 février 2026 au mardi 10 février 2026
gratuit Tout public.
