Contes & légendes d’Europe

De la Castille

ensoleillée aux neiges norvégiennes, des châteaux de Roumanie aux forêts de

Pologne, parcourez l’Europe à travers les illustrations du magazine Baïka. Une belle occasion pour tisser

des liens avec d’autres cultures et enrichir sa vision du monde.! Dans l’Éphémère Galerie de Comptoir des Voyages,

rue Saint-Victor à Paris, découvrez en famille mythes et légendes venus de

tout le continent.

Baïka est un magazine

trimestriel pour les enfants de 8 à 12 ans sur le voyage, les pays du

monde et la diversité culturelle. Dans chaque numéro, un enfant partage

avec vous la richesse de la culture de son pays. Partez à la rencontre de

sa culture à travers la mythologie, la gastronomie, les langues, la

géographie, les arts, la science, l’environnement.

La journée d’inauguration le samedi 7 février sera ponctuée

de moments privilégiés : des lectures de contes à la demande des enfants

et un goûter de 16h à 18h.

Pendant cette exposition, les magazines Baïka sur l’ensemble

des continents seront consultables et également disponibles à la vente.

Nous vous

accueillons à l’Éphémère Galerie au 12 rue Saint-Victor, Paris 5ème, aux horaires suivants :

Samedi 7 et 14 février : 10h – 18h30

Mercredi 11 février : 10h – 18h30

Jeudi 12 & vendredi 13 février : 14h – 18h30

Fermé le

dimanche

Pensée pour les enfants, l’exposition Contes et légendes d’Europe invite petits et grands à un voyage au cœur de l’imaginaire européen.

Le samedi 14 février 2026

de 10h00 à 18h30

Du jeudi 12 février 2026 au vendredi 13 février 2026 :

jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h30

Le samedi 07 février 2026

de à

Fermé du dimanche 08 février 2026 au mardi 10 février 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T19:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T00:00:00+02:00_2026-02-07T23:59:00+02:00;2026-02-12T14:00:00+02:00_2026-02-12T18:30:00+02:00;2026-02-13T14:00:00+02:00_2026-02-13T18:30:00+02:00;2026-02-14T10:00:00+02:00_2026-02-14T18:30:00+02:00



