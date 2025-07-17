Contes & légendes du Berry Châteauroux

Contes & légendes du Berry

2 place de la République Châteauroux Indre

Début : Jeudi 2025-08-28 21:00:00

fin : 2025-08-28 22:45:00

2025-08-28

À la nuit tombée, laissez-vous emporter par la magie des contes et légendes du Berry. Dans les rues de Châteauroux, suivez une visite envoûtante où histoires et créatures oubliées ressurgissent du passé pour éveiller votre imagination !

Alors que les ténèbres envahissent les ruelles de Châteauroux, vos pas résonnent sur les pavés à la rencontre de créatures fantasques ou surnaturelles. Histoire & histoires s’entremêlent pour vous conter des légendes d’un autre temps où se côtoient fées & sorcières. Au cours d’une visite insolite du Châteauroux historique, du miracle de Déols en 1187 à la légende la Dame de la Font-Chancela, entreprenez un incroyable voyage au pays de l’imaginaire et de l’incertain !

Déconseillé aux moins de 10 ans car certaines histoires peuvent effrayer. .

2 place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

The Berry of witches is revealed to you during this unusual night visit of the old Châteauroux.

German :

Das Berry der Hexen offenbart sich Ihnen auf dieser ungewöhnlichen nächtlichen Tour durch die Altstadt von Châteauroux.

Italiano :

La Berry delle streghe vi viene svelata in questa insolita visita notturna dell’antica Châteauroux.

Espanol :

El Berry de las brujas se le revela durante esta insólita visita nocturna del antiguo Châteauroux.

