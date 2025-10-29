Contes & légendes du Morvan Place Monge Saulieu
Place Monge Médiathèque Saulieu Côte-d'Or
2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
En compagnie de Sandra, conteuse morvandelle, plongez dans l’univers féérique des contes & légendes du Morvan. A destination des enfants de 5 à 10 ans. Le goûter sera offert, suivi d’une séance de dédicaces. .
Place Monge Médiathèque Saulieu 21210 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 36
