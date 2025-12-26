Contes ! « Les mains dans les poches » Florence FERIN, Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-04 16:00 –

Gratuit : oui entrée libre En famille

Florence FERIN – « Les mains dans les poches » avec la Cie La Lune RousseFlorence Ferin, transporte avec elle un répertoire d’histoires pour petits et grands ; des récits qui savent surgir « à propos », au bon endroit, au bon moment. Contes merveilleux ou anecdotes saisies au vol, ils sortent de ses poches comme autant de trésors à partager. Horaire : 16h || Durée : 50 min || Tout public à partir de 6 ans – 17h : le goûter ! Le Bouillon du Coin, Café Associatif géré et animé par des habitants et habitantes dans le quartier Contrie-Durantière, à l’ouest de Nantes et soutenu par la CAF et la ville de Nantes. https ://www.lebouillonducoin.fr/

Le Bouillon du Coin – Café associatif du quartier Contrie-Durantière Dervallières – Zola Nantes 44000



