Contes Les petites oreilles La Loupe

Contes Les petites oreilles

Place de l’Hôtel de Ville La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Des histoires, des chansons, des comptines pour les enfants de 0 à 4 ansFamilles

Place de l’Hôtel de Ville La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37

English :

Stories, songs and nursery rhymes for children aged 0 to 4

