Contes l’éveil des p’tites oreilles Sélestat
Contes l’éveil des p’tites oreilles Sélestat samedi 21 février 2026.
Contes l’éveil des p’tites oreilles
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21 11:00:00
fin : 2026-02-21 11:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Des histoires parsemées de quelques notes de musiques et de chansonnettes, pour les enfants de 0 à 3 ans
Des histoires, des jeux de doigts, des comptines et des chansons pour les tout-petits et leurs parents.
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 0 .
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stories interspersed with a few notes of music and ditties, for children from 0 to 3 years
L’événement Contes l’éveil des p’tites oreilles Sélestat a été mis à jour le 2026-01-16 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme