Contes & lutherie Château de Montaner Montaner

Contes & lutherie Château de Montaner Montaner lundi 18 août 2025.

Contes & lutherie

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-18 13:30:00

fin : 2025-08-22 19:00:00

Date(s) :

2025-08-18

Partez à la rencontre du conteur et luthier qui vous livrera tous les secrets des instruments de musiques et leur fabrication. La musique et les contes vous transporteront dans le plus doux des univers médiévaux.

Par Serge Claderes.

.

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 98 29 contact@chateau-montaner.fr

English :

Come and meet the storyteller and luthier, who will reveal all the secrets of musical instruments and how they are made. Music and storytelling will transport you into the gentlest of medieval worlds.

By Serge Claderes.

German :

Lernen Sie den Geschichtenerzähler und Geigenbauer kennen, der Ihnen alle Geheimnisse der Musikinstrumente und ihrer Herstellung verrät. Die Musik und die Erzählungen werden Sie in die süßeste aller mittelalterlichen Welten entführen.

Von Serge Claderes.

Italiano :

Venite a conoscere il cantastorie e il costruttore di strumenti, che vi racconterà tutti i segreti degli strumenti musicali e di come vengono costruiti. La musica e la narrazione vi trasporteranno nel più dolce dei mondi medievali.

A cura di Serge Claderes.

Espanol :

Venga a conocer al cuentacuentos y constructor de instrumentos, que le contará todos los secretos de los instrumentos musicales y cómo se fabrican. La música y los cuentos te transportarán al más suave de los mundos medievales.

Por Serge Claderes.

L’événement Contes & lutherie Montaner a été mis à jour le 2025-07-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65