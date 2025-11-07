Contes magiques par Eric Chartiot Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence
Contes magiques par Eric Chartiot
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Éric Chartiot, Magiconteur , mêle contes poétiques et numéros de magie pour créer un spectacle où réel et imaginaire se rencontrent. Une invitation à rêver les yeux grands ouverts, où l’impossible devient possible sous vos yeux.
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
English :
Éric Chartiot, « Magiconteur », mixes poetic tales and magic acts to create a show where the real and the imaginary meet. An invitation to dream with eyes wide open, where the impossible becomes possible before your very eyes.
German :
Eric Chartiot, « Magiconteur », vermischt poetische Geschichten und Zauberkunststücke zu einer Show, in der sich Realität und Fantasie begegnen. Eine Einladung zum Träumen mit weit geöffneten Augen, wo das Unmögliche vor Ihren Augen möglich wird.
Italiano :
Éric Chartiot, « Magiconteur », mescola racconti poetici e numeri di magia per creare uno spettacolo in cui il reale e l’immaginario si incontrano. Un invito a sognare, ad occhi aperti, dove l’impossibile diventa possibile sotto i vostri occhi.
Espanol :
Éric Chartiot, « Magiconteur », mezcla cuentos poéticos y números de magia para crear un espectáculo donde lo real y lo imaginario se encuentran. Una invitación a soñar con los ojos bien abiertos, donde lo imposible se hace posible ante sus propios ojos.
