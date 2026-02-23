Contes Mathématiques La clé magique et Les diamants parfaits Ligueil

Contes Mathématiques La clé magique et Les diamants parfaits

Spectacle totalement gratuit. Deux contes.

Premier conte à 18h30 La clé magique à partir de 6 ans.

Deuxième conte à 19h30 Les diamants parfaits à partir de 8 ans.

Pour s’inscrire et en savoir plus urlr.me/b2wyUn

Possibilité de s’inscrire à un ou deux contes.

Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 60 18 labomaths-ligueil@ac-orleans-tours.fr

English :

Totally free show. Two stories.

First story at 6.30pm: La clé magique (The magic key) for ages 6 and up.

Second tale at 7.30pm: Les diamants parfaits (Perfect Diamonds) for ages 8 and up.

To register and find out more: urlr.me/b2wyUn

You can register for one or two stories.

