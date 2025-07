Contes médiévaux Spécial Foire médiévale de Souvigny Allier Bourbonnais Attractivité Moulins

Contes médiévaux Spécial Foire médiévale de Souvigny Allier Bourbonnais Attractivité Moulins jeudi 31 juillet 2025.

Contes médiévaux Spécial Foire médiévale de Souvigny

Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

À l’agence Allier Bourbonnais Attractivité, on vous fait voyager jusqu’au Moyen Âge avec des contes médiévaux retraçant l’histoire entre chevaliers, châteaux… et bien d’autres !

.

Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

At Allier Bourbonnais Attractivité, we’ll take you back to the Middle Ages with medieval tales of knights, castles… and much more!

German :

In der Agentur Allier Bourbonnais Attractivité werden Sie mit mittelalterlichen Märchen, die die Geschichte zwischen Rittern, Schlössern… und vielen anderen erzählen, ins Mittelalter zurückversetzt!

Italiano :

All’agenzia Allier Bourbonnais Attractivité vi faremo fare un viaggio nel Medioevo con storie medievali di cavalieri, castelli… e molto altro ancora!

Espanol :

En la agencia Allier Bourbonnais Attractivité, le haremos viajar a la Edad Media con historias medievales de caballeros, castillos… ¡y mucho más!

L’événement Contes médiévaux Spécial Foire médiévale de Souvigny Moulins a été mis à jour le 2025-07-17 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ