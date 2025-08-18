Contes Merveilleux pour les Tout Petits Créche les Pitchouns du Buëch La Roche-des-Arnauds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-18T09:30:00 – 2025-08-18T17:00:00

Fin : 2025-08-29T09:30:00 – 2025-08-29T17:00:00

Résidence de création et transmission avec Anne Lopez, artiste conteuse, pour les enfants de la Créche Les Pitchouns du Buëch, du 18 au 31 août 2025 à La Roche Des Arnauds.

Créche les Pitchouns du Buëch 05400 La Roche des Arnauds La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « pitchounsdubuech@ccbd.fr »}]

