Contes molletonés Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Contes molletonés

Jeudi 11 décembre 2025 à partir de 10h.

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Contes, comptines et chansons à partager au coin du feu pendant l’hiver.Enfants

L’hiver frappe à la porte et il faut mettre ses moufles ! Voici des histoires qui donnent du réconfort au cœur de l’hiver où les mots réchauffent et les notes scintillent, comme des flocons de neige.





Spectacle très jeune public par la Compagnie du Funambule. Durée 30 minutes. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Tales, nursery rhymes and songs to share by the fireside in winter.

