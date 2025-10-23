Contes Morganès, sorcières et korrigans Salle de motricité Tréguier

Salle de motricité Boulevard Anatole le Braz Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-23 16:00:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

2025-10-23

Il était une fois, par une nuit sans lune, au cœur des landes bretonnes…

L’Ankou, une jolie Morganès ou une sorcière malicieuse épient vos pas. Ouvrez grand vos oreilles !

Un spectacle de Fabrice Mondejar .

Salle de motricité Boulevard Anatole le Braz Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 96 97

