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Contes musicaux Ode à la foret Chez Paulette Réauville

Contes musicaux Ode à la foret Chez Paulette Réauville dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Chez Paulette

Adresse : 30 Route d'Allan

Ville : 26230 Réauville

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Tarif :

Réauville

Contes musicaux Ode à la foret

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

La compagnie drômoise  A cordes et vous  vous propose un spectacle familial, mêlant lecture de contes et musique 1 forêt étrange, 1 conteuse envoûtante, 2 guitares étonnantes…
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Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 95  paulettevoyage@gmail.com

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English :

The Drôme-based company A cordes et vous presents a family show combining storytelling and music: 1 strange forest, 1 spellbinding storyteller, 2 astonishing guitars?

L’événement Contes musicaux Ode à la foret Réauville a été mis à jour le 2025-04-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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