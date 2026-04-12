Contes musicaux Ode à la foret Chez Paulette Réauville
Contes musicaux Ode à la foret Chez Paulette Réauville dimanche 12 avril 2026.
Réauville
Contes musicaux Ode à la foret
Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
La compagnie drômoise A cordes et vous vous propose un spectacle familial, mêlant lecture de contes et musique 1 forêt étrange, 1 conteuse envoûtante, 2 guitares étonnantes…
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Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 95 paulettevoyage@gmail.com
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English :
The Drôme-based company A cordes et vous presents a family show combining storytelling and music: 1 strange forest, 1 spellbinding storyteller, 2 astonishing guitars?
L’événement Contes musicaux Ode à la foret Réauville a été mis à jour le 2025-04-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes