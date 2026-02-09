Contes nature à la bougie SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Contes nature à la bougie

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Au crépuscule, après une balade contée dans la nature, participez à un atelier de création de contes, en famille, à la lueur des bougies. Dès 6 ans. .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

