Contes nature à la bougie SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
Contes nature à la bougie SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre vendredi 6 mars 2026.
Contes nature à la bougie
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 22:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Au crépuscule, après une balade contée dans la nature, participez à un atelier de création de contes, en famille, à la lueur des bougies. Dès 6 ans. .
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Contes nature à la bougie
L’événement Contes nature à la bougie Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo