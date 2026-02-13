Contes nature à la bougie, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Contes nature à la bougie Vendredi 6 mars, 20h00 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50 € / gratuit adhérents et moins de 12 ans

Au crépuscule, après une balade contée dans la nature, participez à un atelier de création de contes, en famille, à la lueur des bougies. Dès 6 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

