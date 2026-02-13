Contes nature, Parking du site ENS Vaudobin, Hameau du Roc,Guéprei, Guêprei

Contes nature Lundi 13 avril, 14h30 Parking du site ENS Vaudobin, Hameau du Roc,Guéprei Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Chaussures de marche recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T14:30:00+02:00 – 2026-04-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-13T14:30:00+02:00 – 2026-04-13T17:00:00+02:00

Connaissez vous la Calotte rouge ? C’est un curieux fé qui parcourt les landes et le bord de rivière des gorges du Vaudobin. Avec lui, d’autres personnages, sortis des livres de contes, vous accompagnent au fil des sentiers. Dès 8 ans.

Parking du site ENS Vaudobin, Hameau du Roc,Guéprei Guéprei Guêprei 61160 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Connaissez vous la Calotte rouge ? C’est un curieux fé qui parcourt les landes et le bord de rivière des gorges du Vaudobin accompagné par d’autres personnages. Dès 8 ans. conte histoire

Maëlys lebouteil