Contes nocturnes CAUTERETS Cauterets vendredi 26 décembre 2025.
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-26 18:00:00
fin : 2025-12-26 19:00:00
2025-12-26
Par Pied sauvage
La nuit est un voile de mystère et de profondeur insondable.
Mais c’est aussi là où s’opère les transformations et le repos.
Entrer dans la nuit c’est explorer un autre monde.
Venez découvrir quelques-uns de ses secrets avec Pied Sauvage.
Gratuit-dans la limite des places disponibles .
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
English :
By Pied sauvage
Night is a veil of mystery and unfathomable depth.
But it’s also where transformations and rest take place.
To enter the night is to explore another world.
Come and discover some of its secrets with Pied Sauvage.
