Contes nocturnes dans la chapelle et son cimetière Histoires Tombales à Locmaria Lieu-dit Locmaria Belle-Isle-en-Terre

Contes nocturnes dans la chapelle et son cimetière Histoires Tombales à Locmaria

Lieu-dit Locmaria Chapelle de Locmaria Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:30:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Contes, patrimoine et poésie dans la chapelle de Locmaria à Belle-Isle-en-Terre. À la nuit tombée, nous allons à la rencontre des habitants du cimetière. Suivez Ewen Rabier, guide et conteur des Chemins du Trégor, au pays de l’Ankou.

Inscription obligatoire. .

Lieu-dit Locmaria Chapelle de Locmaria Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

