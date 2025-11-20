Contes Noël d’ici et d’ailleurs Sedan
Contes Noël d’ici et d’ailleurs
Médiathèque George-Delaw Corne de Soissons, 999 Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes
Redécouvrez en famille les contes traditionnels d’hiver, d’ici et d’ailleurs.Sur inscription, tout public.
English :
Rediscover with your family traditional winter tales from near and far.
German :
Entdecken Sie mit Ihrer Familie die traditionellen Wintermärchen von hier und anderswo neu.Mit Anmeldung, für alle Altersgruppen.
Italiano :
Riscoprite i tradizionali racconti invernali vicini e lontani con tutta la famiglia.
Espanol :
Redescubra los cuentos tradicionales de invierno, cercanos y lejanos, con toda la familia.
