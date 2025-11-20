Contes Noël d’ici et d’ailleurs Sedan

Contes Noël d’ici et d’ailleurs

Médiathèque George-Delaw Corne de Soissons, 999 Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Début : 2025-12-20

Redécouvrez en famille les contes traditionnels d’hiver, d’ici et d’ailleurs.Sur inscription, tout public.

English :

Rediscover with your family traditional winter tales from near and far.

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die traditionellen Wintermärchen von hier und anderswo neu.Mit Anmeldung, für alle Altersgruppen.

Italiano :

Riscoprite i tradizionali racconti invernali vicini e lontani con tutta la famiglia.

Espanol :

Redescubra los cuentos tradicionales de invierno, cercanos y lejanos, con toda la familia.

