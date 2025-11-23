Contes occitans, Vielle, Accordéon,… Salle Henri Cathalifaud Oradour-sur-Glane

Contes occitans, Vielle, Accordéon,…

Plongez dans l’ambiance chaleureuse lors d’un après-midi tout en contes et en musique ! À la salle Henri-Cathalifaud d’Oradour-sur-Glane, laissez-vous porter par les histoires occitanes, la vielle, l’accordéon et la bonne humeur de Jean-Louis Quériaud et Jean-Pierre Morichon, membres de Lo Gerbo Baudo de Confolens. Un moment simple, authentique et plein de charme, idéal pour partager un joli instant entre familles, amis ou voisins. L’événement est gratuit, sans inscription et ouvert à tous une belle occasion de savourer les traditions locales dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. .

Salle Henri Cathalifaud Rue Saint-Maur des Fossés Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr

