CONTES OLFACTIFS DU MONDE ENTIER – pour les salles, Département du Loiret,

Les Contes Olfactifs… sont une « expédition olfactive » à travers le monde à partir de contes traditionnels librement adaptés.

Une proposition intimiste, immersive et multisensorielle pour 2 comédiens.

Conçus pour les théâtres, médiathèques, auditoriums et autres lieux non dédiés, ces histoires mises en scène et en odeurs s’adressent à un public familial et scolaire.

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

