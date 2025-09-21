Contes par la Compagnie du Reste Ici EPSM des Flandres Bailleul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Performance de 30 minutes dans la chapelle La Source de l’EPSM.

EPSM des Flandres 780 route de Locre, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 43 45 46 Édifié en 1863 sur un terrain de 32 hectares (qui fut l’emplacement du couvent des Antonins disparu à la Révolution), l’hôpital psychiatrique de Bailleul se dénommait anciennement Asile de femmes aliénées du département du Nord. La loi de 1838 avait obligé la création d’un asile par département mais l’importance de la population du Nord entraîna la construction de deux établissements, l’un à Armentières pour les hommes, l’autre à Bailleul pour les femmes). A l’annonce de l’offensive allemande, évacuée et détruite en avril 1918, comme le reste de la ville. Très rapidement après la guerre reconstruite au même emplacement, sur les anciennes fondations. L’adoption délibérée d’une architecture de qualité se rapprochant parfois de celle des « cottages » à la mode dans les années 1930, l’introduction d’éléments pittoresques (tel le pavillon d’entrée), concourent à casser l’image d’enfermement à laquelle la notion de Maison de Santé pouvait encore être associée. A25 Lille-Dunkerque Sortie 10

Journées européennes du patrimoine 2025

EPSM des Flandres