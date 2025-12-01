Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes & Patouilles Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc mercredi 17 décembre 2025.

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 10:30:00
fin : 2025-12-17 11:30:00

2025-12-17

Pour se plonger dans la magie des histoires de Noël !
Des lectures d’albums à destination des enfants dès 3 ans suivies d’un petit bricolage.

Gratuit. Réservations recommandées, places limitées.Enfants
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38  mediatheque@meusegrandsud.fr

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas stories!
Book readings for children aged 3 and over, followed by a little craft.

Free admission. Reservations recommended, places limited.

German :

Um in den Zauber der Weihnachtsgeschichten einzutauchen!
Lesungen aus Alben für Kinder ab 3 Jahren mit anschließender kleiner Bastelarbeit.

Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierungen werden empfohlen, begrenzte Plätze.

Italiano :

Immergetevi nella magia delle storie di Natale!
Letture di libri per bambini dai 3 anni in su, seguite da un piccolo lavoretto.

Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione, i posti sono limitati.

Espanol :

Sumérjase en la magia de los cuentos de Navidad
Lecturas de libros para niños a partir de 3 años, seguidas de una pequeña manualidad.

Entrada gratuita. Se recomienda reservar, plazas limitadas.

L’événement Contes & Patouilles Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-25 par OT SUD MEUSE