Contes & Patouilles Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc mercredi 17 décembre 2025.
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 10:30:00
fin : 2025-12-17 11:30:00
Pour se plonger dans la magie des histoires de Noël !
Des lectures d’albums à destination des enfants dès 3 ans suivies d’un petit bricolage.
Gratuit. Réservations recommandées, places limitées.Enfants
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
English :
Immerse yourself in the magic of Christmas stories!
Book readings for children aged 3 and over, followed by a little craft.
Free admission. Reservations recommended, places limited.
German :
Um in den Zauber der Weihnachtsgeschichten einzutauchen!
Lesungen aus Alben für Kinder ab 3 Jahren mit anschließender kleiner Bastelarbeit.
Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierungen werden empfohlen, begrenzte Plätze.
Italiano :
Immergetevi nella magia delle storie di Natale!
Letture di libri per bambini dai 3 anni in su, seguite da un piccolo lavoretto.
Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione, i posti sono limitati.
Espanol :
Sumérjase en la magia de los cuentos de Navidad
Lecturas de libros para niños a partir de 3 años, seguidas de una pequeña manualidad.
Entrada gratuita. Se recomienda reservar, plazas limitadas.
