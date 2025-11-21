Contes- Philemon raconte Le Compagnon Café Théatre Andarta Die

Contes- Philemon raconte Le Compagnon

Café Théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 19:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Il s’agit d’un des premiers récits écrits du Haut Moyen Age norvégien . Un récit fantastique, en pays de sortilèges, un suspense glacial et magique au coeur de l’imaginaire nordique, un voyage burlesque ou dramatique au pays des Trolls .

.

Café Théatre Andarta 57 rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81

English :

This is one of the earliest written accounts of the Norwegian High Middle Ages. A fantastic tale, in a land of spells, an icy and magical suspense in the heart of the Nordic imagination, a burlesque or dramatic journey in the land of the Trolls.

German :

Dies ist eine der frühesten schriftlichen Erzählungen des norwegischen Hochmittelalters. Eine fantastische Erzählung aus dem Land der Zauberei, eine eiskalte und magische Spannung im Herzen der nordischen Vorstellungswelt, eine burleske oder dramatische Reise ins Land der Trolle.

Italiano :

Questo è uno dei primi racconti scritti dell’Alto Medioevo norvegese. Un racconto fantastico ambientato in una terra di incantesimi, un thriller gelido e magico nel cuore dell’immaginario nordico, un viaggio burlesco o drammatico nella terra dei Troll.

Espanol :

Se trata de uno de los primeros relatos escritos de la Alta Edad Media en Noruega. Un cuento fantástico ambientado en una tierra de hechizos, un thriller gélido y mágico en el corazón del imaginario nórdico, un viaje burlesco o dramático al país de los Trolls.

L’événement Contes- Philemon raconte Le Compagnon Die a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme du Pays Diois