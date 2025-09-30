Contes PhilosoFables (Festival Grand Baratin) Ty Pouce Quimperlé

Contes PhilosoFables (Festival Grand Baratin)

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère

Début : 2025-09-30 18:00:00

fin : 2025-09-30 22:00:00

2025-09-30

Monique Répécaud et Vincent Bouchy, nous inviteront joyeusement à éveiller notre pensée à partir de contes issus des traditions orales orientales un pont entre nos préoccupations actuelles et les questions universelles et intemporelles, auxquelles les Humains ont toujours tenté de répondre.

PhilosoFables est un spectacle singulier: de contes en prises de parole, chaque rencontre est unique et le plaisir de penser ensemble à chaque fois renouvelé.

Un beau moment de lien social en toute convivialité. (Public adulte dès 13 ans) .

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 49 39 36 38

