Contes Poèmes à l’Embrille Salle polyvalente Mégrit

Informations pratiques

Mégrit

Contes Poèmes à l’Embrille

Salle polyvalente 7 Rue des Granitiers Mégrit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:30:00

fin : 2026-11-05 21:45:00

Date(s) :

2026-11-05

Poèmes à l’Embrille

Estelle Meyer

Journal intime poétique et furieux d’une maternité.

Une bulle hors sol avec Estelle et un musicien. Tout intime. Tout secret. Qui parle des mères. Des filles. Des ventres. Du mystère de cette vie qui nous troue et nous répare dans un même temps. Du chemin de naître Des grands-mères qui dansent dans les veines…

Une veillée câline pour réparer les silences.

Dans le cadre de la saison culturelle de Dinan Agglomération .

Salle polyvalente 7 Rue des Granitiers Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 41 59

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English :

L’événement Contes Poèmes à l’Embrille Mégrit a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme