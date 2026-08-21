Contes Poèmes à l’Embrille Salle polyvalente Mégrit
jeudi 5 novembre 2026 · Salle polyvalente · Mégrit
Informations pratiques
Mégrit
Contes Poèmes à l’Embrille
Salle polyvalente 7 Rue des Granitiers Mégrit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05 21:45:00
Date(s) :
2026-11-05
Poèmes à l’Embrille
Estelle Meyer
Journal intime poétique et furieux d’une maternité.
Une bulle hors sol avec Estelle et un musicien. Tout intime. Tout secret. Qui parle des mères. Des filles. Des ventres. Du mystère de cette vie qui nous troue et nous répare dans un même temps. Du chemin de naître Des grands-mères qui dansent dans les veines…
Une veillée câline pour réparer les silences.
Dans le cadre de la saison culturelle de Dinan Agglomération .
Salle polyvalente 7 Rue des Granitiers Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 41 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Contes Poèmes à l’Embrille Mégrit a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Mégrit (Côtes-d'Armor)
- Eveil Nature Mégrit 29 août 2026